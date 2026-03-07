TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Ana Hizmet Binasında Bulunan Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.03.2026 Perşembe günü saat 14:00’da başlayacak ve sırayla devam edecektir. İlanda yer alan taşınmazlar Açık Teklif usulüyle ihale edilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosyası 5.000,00 (Beşbin) TL karşılığında Gelirler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Sıra

No Adres / Mahalle Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m2) Tahmin Edilen

Bedel Geçici Teminat (%3) 1 Akçakaya 3731 2 Konut Arsası 875,90 7.825.000,00 234.750,00 3 Endürlük 3969 2 Konut Arsası 1.164,02 6.225.000,00 186.750,00

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,

2-) Varsa vergi levhası

3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden (https://ekap.kik.gov.tr/ekap/yasaklilik/yasaklisorgu.aspx) yasaklılık sorgulama çıktısı

4-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

5-) Geçici teminatın alındı belgesi. Geçici teminat tutarı tahmin edilen bedelinin %3’ü kadardır. G. teminat T.Vakıflar Bankası TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 veya T. Halk Bankası Talas Şubesi TR68 0001 2001 7740 0007 0000 01 IBAN no.lu banka hesabına ya da Belediyemiz veznesine ödenecektir. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.

6-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

7-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

8-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

Ödeme şekli;

1) İhale bedelinin %50’sinin peşin ödenmesi durumunda kalan kısmı 36 aylık eşit taksitler halinde,

2) İhale bedelinin %40’ının peşin ödenmesi durumunda kalan kısmı 30 aylık eşit taksitler halinde,

3) İhale bedelinin %30’unun peşin ödenmesi durumunda kalan kısmı 24 aylık eşit taksitler halinde,

4) İhale bedelinin %20’sinin peşin ödenmesi durumunda kalan kısmı 18 aylık eşit taksitler halinde ödenecektir.

5) İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda tahmin edilen bedelin altına düşmeyecek şekilde %15 tenzilat yapılacaktır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir. Ancak yerinde görmeyerek veya bilgi almadan ihaleye katılan şahısların ihalesi yapıldıktan sonraki itirazları kabul edilmeyecektir.