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TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:01

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI

İLANEN TEBLİGAT
SIRA NO
ADI SOYADI/UNVANI 
EVRAKIN TÜRÜ
AÇIKLAMA
DOSYA NO
TEBLİGATA KONU ALACAK TUTARI (TL)
ADRES
1MD HOLDİNG AŞ07.08.2025 TARİHLİ VE 131637 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04

261.952,69

Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
2MD HOLDİNG AŞ28.01.2026 TARİHLİ VE 143686 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04

1.669.047,63

Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
3MD HOLDİNG AŞ16.01.2026 TARİHLİ VE 143118 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04

1.508.892,28

Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
5OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ07.08.2025 TARİHLİ VE 131607 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04

261.952,69

Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
6OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ28.01.2026 TARİHLİ VE 143683 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04

1.669.047,63

Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
7OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ16.01.2026 TARİHLİ VE 143112 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04

1.508.892,28

Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
9ERDEM DIŞ TİCARET AŞ07.08.2025 TARİHLİ VE 131620 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04

261.952,69

Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
10ERDEM DIŞ TİCARET AŞ28.01.2026 TARİHLİ VE 143689 SAYILI ÖDEME EMRİAMME ALACAĞI2003/04

1.669.047,63

Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
11ERDEM DIŞ TİCARET AŞ16.01.2026 TARİHLİ VE 143120 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBUAMME ALACAĞI2003/04

1.508.892,28

Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu borçlularına ait olup yukarıda ad-soyad ve unvanı yazılı borçluların adına tanzim olunan ödemeye çağrı mektupları ve ödeme emirleri borçluların bilinen adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup vb. şekilde açık adresini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay  sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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Basın No: ILN02484238