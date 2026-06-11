Giriş Tarihi: 11.06.2026 00:01
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI
İLANEN TEBLİGAT
SIRA NO
ADI SOYADI/UNVANI
EVRAKIN TÜRÜ
AÇIKLAMA
DOSYA NO
TEBLİGATA KONU ALACAK TUTARI (TL)
ADRES
|1
|MD HOLDİNG AŞ
|07.08.2025 TARİHLİ VE 131637 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
261.952,69
|Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
|2
|MD HOLDİNG AŞ
|28.01.2026 TARİHLİ VE 143686 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
1.669.047,63
|Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
|3
|MD HOLDİNG AŞ
|16.01.2026 TARİHLİ VE 143118 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
1.508.892,28
|Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
|5
|OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ
|07.08.2025 TARİHLİ VE 131607 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
261.952,69
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|6
|OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ
|28.01.2026 TARİHLİ VE 143683 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
1.669.047,63
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|7
|OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ
|16.01.2026 TARİHLİ VE 143112 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
1.508.892,28
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|9
|ERDEM DIŞ TİCARET AŞ
|07.08.2025 TARİHLİ VE 131620 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
261.952,69
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|10
|ERDEM DIŞ TİCARET AŞ
|28.01.2026 TARİHLİ VE 143689 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
1.669.047,63
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|11
|ERDEM DIŞ TİCARET AŞ
|16.01.2026 TARİHLİ VE 143120 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
1.508.892,28
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu borçlularına ait olup yukarıda ad-soyad ve unvanı yazılı borçluların adına tanzim olunan ödemeye çağrı mektupları ve ödeme emirleri borçluların bilinen adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup vb. şekilde açık adresini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.