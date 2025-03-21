TAŞINIR SATIŞ İLANI

7- İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, İhale Biriminde görülebilir. Doküman bedeli olan 5.000,00 TL.’nın İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR55 0001 0009 5601 7623 8550 01 numaralı hesabına hesabına yatırılmasını müteakip İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.





8- Tekliflerin Sunulma Şekli





8.1- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklifler; ilan edilen tahmini satış bedelinin üstünde olmalıdır. Tahmini satış bedelinin altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacak, hiç yapılmamış sayılacaktır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, varsa mühür veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.





Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır





8.2- Teklifler 09/04/2025 çarşamba günü, saat 09:59 ’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü ihale birimine teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.





8.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.





8.4- İhale görevlisi tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.





9- İstekliler tekliflerini, satın alacakları yapılar için tahmin edilen satış bedeli üzerinden kapalı teklif olarak verecekler, daha sonra en yüksek teklifi veren üç istekli ile geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak artırma yapmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Bu ihalede uygun bedel; satılacak arsa ve yapılara ait tahmin edilen satış bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.





10- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 7’inci maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;





a) Her türlü vergi, KDV (%20), resim ve harçları ödeyecektir.





b) İhale bedelini; peşin olarak İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR55 0001 0009 5601 7623 8550 01 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır.





11- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.







