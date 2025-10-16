Giriş Tarihi: 16.10.2025 00:01
T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO
:
2023/14 Esas
Mahkememizde davacı Zeynep Canavar tarafından, davalı 10*******02 TC. Kimlik numaralı, H*****n ve A*****h oğlu, *1/*5/1968 doğumlu Mehmet Canavar aleyhine yabancı mahkeme ilamının tanınmasına ilişkin dava açılmış;
Mahkememizce yapılan yargılama sonunda 04/12/2024 tarihinde tarafların boşanmalarına dair Fransa Ülkesi Belfort Adli Mahkemesi'nin 03/11/2022 tarih 428/2022 sayılı, 29/11/2023 kesinleşme tarihli ilamının tanınmasına ve tenfizine karar verilmiştir.
Mahkememizce davalının bilinen/bildirilen adreslerine çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İş bu ilandan 15 gün sonra gerekçeli kararın davalı Mehmet Canavar'a tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
