T.C. ADALET BAKANLIĞI - Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmelik'in 44'üncü maddesi gereğince 2025/474 NKL sayılı dosyanız hakkında İİDK kararı gereğince verilen 2.uyarı kararı kararın tebliğ edilmesi veMüdürlüğümüzde kayıtlı2025/188 Mük ve 2025/192 Mük sayılı dosyalarınızın Uyarı kararları tebliğ edilmesi. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmelik'in 48'inci maddesi uyarınca, işbu uyarı evrakının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde müdürlüğümüzeitiraz, her halde işlem ve eylemin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde Aydın İnfaz Hakimliğine şikayet başvurusunda bulunabilirsiniz.