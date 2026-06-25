T.C. ADANA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Karşılıksız Yararlanma suçundan, İbrahim ve Yazi kızı, 01/01/1954 - Halep doğumlu, sanık İftem Badduşe hakkında yapılan yargılama sonucunda, 5237 sayılı TCK'nın 163/3 maddesi gereğince suçu sabit görülmekle, neticeten 1 yıl 15 gün hapis hapis cezası ile cezalandırılmasına ve verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51 maddesine göre 1 yıl 15 gün süre ile denetime tabi tutularak ertelenmesine karar verilmekle, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen hüküm ile katılan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. vekilince verilen istinaf başvuru dilekçesi, sanık

İFTEM BADDUŞE

'ye tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.





1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özeti ile istinaf başvuru dilekçesinin,

TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANENTEBLİĞİNE,





2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,



