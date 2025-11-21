Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı
: 2024/214 Esas
Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Şeyhmurat Mahallesi, 12793 Ada, 6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü: 02/12/2025, saat:10:00
ilangovtr
Basın No: ILN02339181