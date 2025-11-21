Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Yeşilli Hüseyin Fakılı Mahallesi, 125 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma: 02/12/2025 günü: saat: 10:25
