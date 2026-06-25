T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu

Adana ili, Seyhan ilçesi, Kayışlı Mahallesi, 13988 Ada, 4 Parsel

sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,





Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.



