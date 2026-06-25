Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:01
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı
: 2026/222 Esas
İLAN
Dava konusu
Adana ili, Seyhan ilçesi, Kayışlı Mahallesi, 13988 Ada, 4 Parsel
sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:15/10/2026 , saat:11:00
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Basın No: ILN02495750