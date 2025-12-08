T.C. ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Rabiye YOLCU tarafından davalılar Esma YOLCU, Seyhan Nüfus Müdürlüğü, mirasçılar Gül YOLCU ve diğer mirasçılar aleyhine açılan dava konusu davacının nüfus kaydında kız kardeşi olarak gözüken Esma Yolcu'nun kaydının silinmesi talepli diğer kayıtların düzeltilmesi istemli nüfus davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce, belirtilen adreslerinize gerekçeli kararın tebliği yapılamamış ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenlerle; davacı tarafından mirasçı Gül YOLCU aleyhine açılan nüfus davasında mahkememizce verilen davanın kabulüne karşı 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususlarının gerekçeli karar yerine geçmek üzere mirasçı 163***756 TC kimlik numaralı Gül YOLÇU'ya 7201 sayılı Kanun'un 28. maddesine göre ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur. 02/12/2025