T.C. ADANA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dolandırıcılık suçundan Adana ili Feke İlçesi İncirci nüfusuna kayıtlı Alive Aslı oğlu 01/01/1990 doğumlu 20716019264 T.C Kimlik nolu sanık

Batıkan SARITAŞ

hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 157/1, 168/1-2, 62/1,52/2-4,53/1, 58/6-7 maddeleri gereğince 4 YılHapis ve 16.000.000-Tl Adli Para Cezası ile hükümlendirilmiş ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın da Hakime onaylattırılması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceği, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine dair verilen hüküm ve katılan vekili Av.Burhan Mert Özarabacı'nın istinaf dilekçesi sanık

Batıkan SARITAŞ'

a tebliğ edilememiştir.





1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin

TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,





2-Hüküm Fıkrasının ve istinaf dilekçesininilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisindeİstinaf Kanun Yoluna Başvurulma ve istinafa cevap verme hakkının bulunduğu

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