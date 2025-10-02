T.C. ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Özel Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2025 tarihli ilamı ile 207/1 maddesi gereğince 10 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Süleyman ve Fatma oğlu, 24/09/1978 doğumlu sanık GÜNAY ÇALIK tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı ile katılan Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vekili Av. Hülya Balkaroğlu'nun 11.08.2025 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve İstinaf dilekçesinin YURT GENELİNDE TİRAJI 50.000'İN ALTINDA OLAN BİR GAZETEDE ve BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE ilanına,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.09.2025