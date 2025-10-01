Giriş Tarihi: 01.10.2025 00:01
T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : E.51585126-2024/508-Ceza Dava Dosyası
Silahla Tehdit suçundan sanık Muhammed ve Emine oğlu, 2001 doğumlu, YBN No: 990*******154 TC Kimlik nolu
BEŞŞAR ELALİ
hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 106/2.a maddesi uyarınca hakkında Beraatine karar verilmiş ve tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin
TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği
İLAN OLUNUR
.
ilangovtr
Basın No: ILN02302245