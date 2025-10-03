T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Silahla Tehdit suçundan Salih oğlu, 1993 doğumlu, TC No: 151*******724 TC Kimlik nolu

EBUBEKİR SAİT SARI

hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 106/2.a maddesi uyarınca 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanığa tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.





1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin

TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,





2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği

İLAN OLUNUR