T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , ELİF KOÇAK ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davacı Elif Koçak'ın dava konusu olan; Adana ili, Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi 17954/12 parsel,14 ve 19 nolu parsellerin doğusunda, 17954/16 16 parselin kuzeyinde, Kılıçlı Mahallesi 19531/1,19509/200 ve 208 parsellerin batısında, 19509/210 nolu parselin güneyinde kalan tarla vasfında Boynuyoğun Mahalesi 17954/13 ve 15 parseller olarak tescilli olan Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın 4721 sayılı TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca davacı Elif Koçak adına tescili istendiğinden, bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak edenlerin,

Adana 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/111 Esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları İLAN olunur.