T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/393 Esas





DAVALI

:

UMUT PAMUK Deniz Mah. Elza Rezidans Kat:15 Daire:70 TeceMezitli/ MERSİN





Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;





Davalı Umut Pamuk'a gönderilen davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı UMUT PAMUK'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının ön inceleme ve

tahkikat duruşmasının 14/05/2026 günü saat 09:30'a