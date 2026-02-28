Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:01
T.C. ADIYAMAN 2. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/393 Esas
DAVALI
:
UMUT PAMUK Deniz Mah. Elza Rezidans Kat:15 Daire:70 TeceMezitli/ MERSİN
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Umut Pamuk'a gönderilen davetiyelerin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalı UMUT PAMUK'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Mahkememiz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının ön inceleme ve
tahkikat duruşmasının 14/05/2026 günü saat 09:30'a
bırakıldığı, HMK 139 ve 147/2 maddesi gereğince sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme ve tahkikat duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tarafınıza tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/02/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02411033