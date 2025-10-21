T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/267 Esas





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Adıyaman ili, Merkez İlçesi, İndere Köyü, 1200 ada,109 ve 111 parsel





PAFTA NO

:





ADA NO

:

1200





PARSEL NO

:

109





VASFI

:





YÜZÖLÇÜMÜ

:

m2





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

T.C.TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda





yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahke-



