T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2025/267 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Adıyaman ili, Merkez İlçesi, İndere Köyü, 1200 ada,109 ve 111 parsel
PAFTA NO
:
ADA NO
:
1200
PARSEL NO
:
109
VASFI
:
YÜZÖLÇÜMÜ
:
m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
T.C.TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda
yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahke-
Memizin 2025/267 Esas sayısında dava açılmıştır.4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Vakıflar Bankası Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur. 07.10.2025
