T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2022/285 Esas





Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile ARZU KORKMAZ ve diğer davalı arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;





Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne, Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Koru Köyü 111 ada, 27(ifraz öncesi 111 ada 25 parsel) Parsel sayılı taşınmazın; Fen bilirkişisi tarafından hazırlanan 04/11/2022 havale tarihli ek rapora ekli krokide gösterilen

441,92 m²

'lik kısmı üzerinde davacı kurum lehine irtifak hakkı tesis edilerek tapuya tesciline, Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Koru Köyü 111 ada, 28(ifraz öncesi 111 ada 25 parsel) Parsel sayılı taşınmazın; Fen bilirkişisi tarafından hazırlanan 04/11/2022 havale tarihli ek rapora ekli krokide kırmızı taralı olarak gösterilen

9,14

m²'

lik kısmı üzerindeki pilon yerinin davalılar adına olan tapu kaydının hissesi oranında iptali ile davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline, kamulaştırma bedelinin; irtifak bedeli için 6.425,91-TL ve pilon yeri bedeli için 379,68-TL olmak üzere toplam 6.805,59-TL olduğunun TESPİTİNE, tespit edilen

6.805,59 TL

kamulaştırma bedeline, dava tarihinin 15/04/2022olması dikkate alınarak Anayasa Mahkemesi'nin 05/04/2023 tarih ve 2022/83 E-2022/69 K sayılı ilamı doğrultusunda dava tarihi olan

15/04/2022

tarihinden karar tarihi olan 07/10/2024tarihine kadar

yasal faiz işletilmesine,

bedelin işlemiş yasal faizi ile birlikte davalıya

derhal ödenmesine,

karar verilmiştir.

Davalılar Erdal KORKMAZ