Giriş Tarihi: 03.06.2026 00:01
T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ADIYAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2022/285 Esas
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile ARZU KORKMAZ ve diğer davalı arkadaşları arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne, Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Koru Köyü 111 ada, 27(ifraz öncesi 111 ada 25 parsel) Parsel sayılı taşınmazın; Fen bilirkişisi tarafından hazırlanan 04/11/2022 havale tarihli ek rapora ekli krokide gösterilen
441,92 m²
'lik kısmı üzerinde davacı kurum lehine irtifak hakkı tesis edilerek tapuya tesciline, Dava konusu Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Koru Köyü 111 ada, 28(ifraz öncesi 111 ada 25 parsel) Parsel sayılı taşınmazın; Fen bilirkişisi tarafından hazırlanan 04/11/2022 havale tarihli ek rapora ekli krokide kırmızı taralı olarak gösterilen
9,14
m²'
lik kısmı üzerindeki pilon yerinin davalılar adına olan tapu kaydının hissesi oranında iptali ile davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline, kamulaştırma bedelinin; irtifak bedeli için 6.425,91-TL ve pilon yeri bedeli için 379,68-TL olmak üzere toplam 6.805,59-TL olduğunun TESPİTİNE, tespit edilen
6.805,59 TL
kamulaştırma bedeline, dava tarihinin 15/04/2022olması dikkate alınarak Anayasa Mahkemesi'nin 05/04/2023 tarih ve 2022/83 E-2022/69 K sayılı ilamı doğrultusunda dava tarihi olan
15/04/2022
tarihinden karar tarihi olan 07/10/2024tarihine kadar
yasal faiz işletilmesine,
bedelin işlemiş yasal faizi ile birlikte davalıya
derhal ödenmesine,
karar verilmiştir.
Davalılar Erdal KORKMAZ
(Aziz oğlu, 1986 Adıyaman d.lu)'a gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden, adres araştırmasından sonuç alınamadığından, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca GEREKÇELİ KARARIN VE İSTİNAF DİLEKÇESİNİN ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacak olup, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal iki haftalık (15 gün) istinaf süresi içinde Mahkememize veya buraya gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine dilekçe vererek istinaf yoluna başvurabileceğiniz, aksi halde kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen ihtar olunur. 06.05.2026
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Basın No: ILN02479053