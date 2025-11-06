Giriş Tarihi: 06.11.2025 00:01
T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2024/118 Esas
Davacı Ali Arslan ile davalılar Maliye Hazinesi, Yakacık Köyü Muhtarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/2. maddesine dayalı tescil harici bırakılan tapusuz yerin davacı adına tapuya tescili davasında; davanın konusu Adıyaman İli, Merkez ilçesi, Yakacık Mahallesi 1500 parselin güney komşusu olan 5.874,02-m²lik, 2.656,07-m²lik, 403,72-m²lik, 7.597,63-m²lik, 5.501,99-m²lik, 1.292,44-m²lik, 763,28-m²lik, 290,06-m²lik, 631,60-m²lik tescil harici alanlar olup 4721 sayılı TMK'nın 713/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.
Yukarıda köyü ve mevkii belirtilen taşınmaz hakkında hak iddia edeceklerin ve itirazda bulunacakların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına işbu ilandan itibaren üç aylık yasal süre içerisinde başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.21/10/2025
Basın No: ILN02325855