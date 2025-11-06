T.C. ADIYAMAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/118 Esas





Davacı Ali Arslan ile davalılar Maliye Hazinesi, Yakacık Köyü Muhtarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713/2. maddesine dayalı tescil harici bırakılan tapusuz yerin davacı adına tapuya tescili davasında; davanın konusu Adıyaman İli, Merkez ilçesi, Yakacık Mahallesi 1500 parselin güney komşusu olan 5.874,02-m²lik, 2.656,07-m²lik, 403,72-m²lik, 7.597,63-m²lik, 5.501,99-m²lik, 1.292,44-m²lik, 763,28-m²lik, 290,06-m²lik, 631,60-m²lik tescil harici alanlar olup 4721 sayılı TMK'nın 713/4. maddesi gereğince İLAN OLUNUR.



