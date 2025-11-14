T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2024/222 Esas





DAVALILAR

ZİYA ÖNKAL 11 WESTON AVENUE ST GEORGE BRİSTOL BS58DW LONDRA/İNGİLTERE





Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce bilirkişi raporunun belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tarafınıza tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



