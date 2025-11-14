Giriş Tarihi: 14.11.2025 00:01
T.C. AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2024/222 Esas
DAVALILAR
:
ZİYA ÖNKAL 11 WESTON AVENUE ST GEORGE BRİSTOL BS58DW LONDRA/İNGİLTERE
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce bilirkişi raporunun belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tarafınıza tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
20/02/2026 günü saat 10:25'deyapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 137. ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/11/2025
Basın No: ILN02334215