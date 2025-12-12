T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2008/72 Esas





DAVACILAR :





1-İBRAHİM OĞUR





2-MALİYE HAZİNESİ





DAVALILAR

:





1- SUBHAN ANIĞI(ÇAKIR)





2- MEHMET ÇAKIR





3- BESRAYİ ÇAKIR





4- FEHMİ BULUT





5- DİNÇER BULUT





6- FESİH BULUT





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;





Davalı SUBHAN ANIĞI (ÇAKIR)'nın vefatı ile mirasçısı MEHMET ÇAKIR mirasçısı BESRAYİ ÇAKIR mirasçısı FEHMİ BULUT mirasçısı FESİH BULUT'un dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Fehmi ve Fatma oğlu 05/04/1990 doğumlu mirasçı FESİH BULUT'un, 16/04/2026 günü saat: 10:25'de Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı FESİH BULUT'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu