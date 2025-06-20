T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya esas numarası

:

2025/301, 2025-302 03/06/2025





İLAN METNİ





2025/301 Esas sayılı dosyada Trabzon Şehir Geçişi Kanuni Bulvarı Projesi kapsamında yer alan, Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Yıldızlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 4.975,38 m2 büyüklüğündeki 133 Ada 11 (eski1) Parsel sayılı taşınmazın 91,80 m2'lik bölümü,





2025/302 Esas dosyada Davalılara ait 1.486,96 m2 büyüklüğündeki 2969 Ada 26 Parsel no.lu taşınmazın 205,20 m2'lik kısmı yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuş, Karayolları Genel Müdürlüğünün 19/04/2016 tarih ve 2016/47 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı ileyol inşaat ve emniyet sahası tesisi için Karayolları Genel Müdürlüğünün 21.10.2011 tarih ve 2011/152 Karar sayılı Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.





İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.





2025/301 Esas sayılı dosyası Duruşma saati: 10.30





2025/302 Esas sayılı dosyası Duruşma saati: 10.25



