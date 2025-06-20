T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya esas numarası

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2025/300 29/05/2025





İLAN METNİ





Davacı , TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalı, CEMAL AKKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;





Trabzon, Düzköy İlçesi, Büyükmahalle Mahallesi 297 Ada 7 Parsel numaralı 88,78 m2 yüzölçümlü, çalılık niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma krokisinde belirtildiği üzere tamamının TİSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 21.02.2025 tarih ve 7 sayılı kararı ile atıksu paket terfi alanı olması sebebi ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.





İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyonidaresi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın tamamının TİSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 21.02.2025 tarih ve 7 sayılı kararı ile atıksu paket terfi alanı olması sebebi ile kamulaştırılacağı, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.





2025/300 Esas sayılı dosyası



