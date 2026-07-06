T.C. AKÇAKOCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO

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2025/325 Esas





DAVALI

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KAAN APAYDIN Bayramoğlu Mah. Ahmet Rasim Cad. No:33/2A D:6 Gebze/ KOCAELİ





Davacı Neslihan APAYDIN tarafından davalı Kaan APAYDIN'a açılan boşanma davasının yargılamasında;





İlgili kişiye ait adres bilgilerine ulaşılamamıştır. Bu nedenlerle tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;





Mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; " Davacı ile davalı 13.10.2012 tarihinde evlendiğini, bu evliliklerinden 13.08.2017 tarihindeYağız adında müşterek çocukları olduğunu, Taraflar İzmit'e taşınmasından sonra ,oluklu mukavaa üreten Liborn adlı bir şirket kurduklarını ve davacı bu şirkette çalışarak eşine destek olduğunu, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, tarafları birlikte kurdukları şirket varlığını kaybettiğini, tarafların aile konutu bile cebri icra ile satıldığını, davacıise Akçakoca 'da bulunan ailesini yanına taşındığını, Davalı ise2024 yılının Mayıs ayında , öncesinde ikametgahı olan Jakarta'ya oradan da Bali'yeyaşamak amacıyla taşındığını, .davacı da 2024 yılı Haziran sonunda okulların kapanmasından sonra çocuğu ile birlikte davalı eşinin yanına Bali'ye gittiğini, taraflar burada da LOS POLLOS HERMANOS adında bir şirket kurduğunu, bir restoranişletmeye başlattıklarını, Hatta bu dönemde davalı kendi adına Range Rover marka bir jeep ile bir arsa da satın aldığını,2024 yılının Eylül ayında, müvekkil küçük Yağız'ın okuldan geri kalmaması için Akçakoca'ya geri döndüğünü, 2025 yılı ara tatilde tekrar eşinin yanına gittiğini, yeniden ülkeye döndüğünü, davacı Akçakoca'ya dönmesinden sonra davalı, davacı ait Akçakoca'da bulunan evi satarak parasını kendisine gönderilmesini davacı istemiş, davacı bu talebi kabul etmeyince , davacı ile iletişimini kesme noktasına getirdiğini,bu dönemden sonra , davalı yan davacı ve müşterek çocuğa yaptığı maddi yardımları da kestiğini, davacı iş aramaya başladığını, davalı eşininfarklı kadınlar ile oldukça yakınlaştığını ve bunları da videoya çekerek sakladığını öğrendiğini, Davalı eşi ile aylar sonra tekrar iletişme geçen davacı, videoları sorduğundadavalı eşi inkar dahi etmeyerek , davalı aldattığını kabul ettiğini, davalı yan anlaşmalı boşanmayı kabul etmemiştir. Davacınınbu evlilik ile bağlı kalması müvekkilden beklenemez.Boşanmaya neden olan olaylarda davalı tam kusurludur ve davacı lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmelidir. davacı lehine 5.000.000,00 TL. Maddi tazminata hükmedilmesi gerektiğini, davacı lehine 5.000.000,00 TL. Manevi tazminata hükmedilmesini, davacı lehine nafaka takdir edilmelidir. Davacı lehine aylık 50.000,00 TL. Nafakaya hükmedilmesini talep ettiğini, Müşterek çocuk Yağız'ın velayetine davacı verilmeli ve çocuk lehine nafakaya hükmedilmesini, küçük Yağız lehine dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren dava sonuçlandıktan sonra iştirak olmak üzere aylık 15.000,00 TL. Nafakaya hükmedilmesini talep etmiştir.



