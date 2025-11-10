Giriş Tarihi: 10.11.2025 00:01
T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2024/142 Esas
KARAR NO
:
2025/175
Davalı
:
FADİME ÖZDAMAR
Davacı DSİ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında yukarıda ismi yazılı davalının adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup, gerekçeli karar ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
Gerekçeli Kararın Özeti:
"Davanın
KABULÜ
ile,
1-
Manisa ili, Akhisar ilçesi, Musaca Mah. 378 parsel sayılı taşınmazın; 29/02/2024 tarihli fen bilirkişisi raporunda B harfi ile gösterilen toplamda 391.52 m²'lik kısmının davalılar adına kayıtlı tapu kayıtlarının iptali ile davacı DSİ adına tüm takyidatlardan ari olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
5-Fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,
6-Dava konusu taşınmazların toplam kamulaştırma bedelinin
221.099,17 TL
olarak
TESPİTİNE,
tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele kamulaştırma dosyalarında taktir edilen kamulaştırma bedelleri düşüldükten sonra belirlenen
180.206,82 TL'
nin vadeli mevduat hesabında nemalandırılan ve biriken faizleri ile birlikte
DERHAL davalılara tapu kaydındaki hisseleri oranında (veya veraset ilamındaki payları oranında) ödenmesine,
bu hususta Akhisar Vakıflar Bankası Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
7-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinden; acele kamulaştırma dosyalarında taktir edilen kamulaştırma bedelleri düşüldükten sonra belirlenen
180.206,82 TL'ye
dava tarihi olan 11/12/2023 tarihinden mahkememizin karar tarihine kadar (24/09/2025)
YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE,
davacıdan alınarak davalılara tapu kaydındaki hisseleri oranında (veya veraset ilamındaki payları oranında) verilmesine," şeklinde hüküm verilmiş olup, gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.
