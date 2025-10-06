Giriş Tarihi: 06.10.2025 00:01
T.C. AKSARAY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2023/203
Davacılar tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememize dava konusu edilen Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kalanlar Mahallesi, 6771 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmaz için davacı tarafın iddiasına göre; İsmail Kalan tarafından, 60 yılı aşkın süredir kullanıldığı ve tapu maliklerinin bilinmediği, tapu malikleri belli olmayan kişilerin belirtilen taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmadıkları, imar, ihya ve bakımın yapılmadığı iddia olunmakla, dava konusu taşınmazın davacılar lehine tapusunun iptalinin talep edildiği, dava konusu taşınmazda hak talebinde bulunan ilgililerin duruşma günü olan 23/10/2025 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.
