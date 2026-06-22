Giriş Tarihi: 22.06.2026 00:01
T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2026/158 Esas
DAVALILAR
:
MEVLÜT ÖZKİŞİ 422*****086 Burhanettin ve Canfide'den olma 1971 doğumlu Bostanlık Köyü/ AKSARAY
Davacı BOTAŞ tarafından Aksaray İli, Merkez İlçesi Bostanlık Köyü, 107 Ada 262- 263 parsel sayılı taşınmazlar için aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 07/07/2026 günü saat: 09:13'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02492800