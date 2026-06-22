T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR

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MEVLÜT ÖZKİŞİ 422*****086 Burhanettin ve Canfide'den olma 1971 doğumlu Bostanlık Köyü/ AKSARAY





Davacı BOTAŞ tarafından Aksaray İli, Merkez İlçesi Bostanlık Köyü, 107 Ada 262- 263 parsel sayılı taşınmazlar için aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



