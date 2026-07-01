T.C. AKSARAY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI :HATİCE YÜCEL: 391******50

T.C. Nolu, Aksaray ili,Gülağaçilçesi,Ca** veLey***kızı, 1966 dogumlu,





Davacı tarafından Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülağaç Köyü 1109 ada 2 parsel, 809 ada 23 parsel, 556 ada 1 parsel, 556 ada 2 parsel, 1157 ada 9 parsel sayılı taşınmazlar, müteveffa Ahmet Yuvanç'ın kendisinden önce vefat eden babası Yakup Yuvanç'ın maliki ve hissedar olduğu Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülağaç köyü 335 parsel, 1138 ada 2 parsel, 1136 ada 2 parsel, 1017 ada 23 parsel, 1117 ada 39 parsel, 1045 ada 34 parsel, 1047 ada 16 parsel, 1078 ada 17 parsel, 344 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar, müteveffa Ahmet Yuvanç'ın kendisinden önce vefat eden Hatice Yuvanç'ın maliki ve hissedarı olduğu Aksaray İli Gülağaç İlçesi Gülağaç Köyü , 1064 ada 19 parselve 785 ada 28 parsel sayılı taşınmazlar hakkında açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Durusma Günü: 13/01/2027 günü saat: 10:00' 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Aksi taktirde HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere

ilanen tebliğ