T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2025/37 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yapılcan Köyü, Kızılan Mevkii, 115 Parsel





Yüzölçümü : 44.500,00 m2





Kıymeti : 2.447.500,00 TL





KDV Oranı : %10



