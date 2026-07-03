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T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 03.07.2026 00:01

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/37 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yapılcan Köyü, Kızılan Mevkii, 115 Parsel

Yüzölçümü : 44.500,00 m2

Kıymeti : 2.447.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yapılcan Köyü, Kızılan Mevkii, 117 Parsel

Yüzölçümü : 53.800,00 m2

Kıymeti : 2.959.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:00
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02496195