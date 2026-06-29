Giriş Tarihi: 29.06.2026 00:01
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/92 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/92 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesi, 3627 Ada 13 Parsel
Yüzölçümü : 923,00 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 9.230.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesi 3644 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 637,00 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 6.370.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesi, 3644 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 585,00 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 3 kat
Kıymeti : 5.850.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02496189