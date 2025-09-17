T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE

ESAS NO

:

2024/159 Esas





DAVALI

:

İLHAMİ BORA- 22844207582 Side Mah. 1529 1 Sk. Side Hill 3 Sitesi C Blok No: 7Cİç Kapı No: 16 Manavgat/Antalya 22020 Manavgat/ ANTALYA





Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarılmış olup, adresinizde ulaşılamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında yapılan yargılamada; Dava konusu 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırılıktan Av Kabahat Tutanağı düzenlenmiş olduğunu, davalı 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak 1 adetyaban keçisi avlandığı, bu durum müvekkil Bakanlık yetkilileri tarafındantespit edildiği,4915 sayılı Yasa uyarınca müvekkil Bakanlık tarafından düzenlenen tazminat raporuna göre söz konusu yaban keçisinin yasak olarak avlanılması durumunda 250.000,00TL tazminat bedeli alınmasının öngörüldüğünü ,bu nedenle davalı idaresine 1 adet yaban keçisi avlamak suretiyle toplam 250.000,00 TL zarara uğratmış olduğunu,ilişkin haklarının saklı kalmak üzere 250.000,00TL tazminatın 04.03.2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.



