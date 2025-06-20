T.C. AKYAZI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN





(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)





ESAS NO

:

2023/548 Esas





DAVALI

:

GULSANAMKHON KHOLMATOVA





Davacı Mehmet Ustakara tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde bildirilen adreslerinize dava dilekçesi ve tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış, ancak adresinizin tespit edilememesi gerekçesiyle tebligatlar yapılamamış ve Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının aşağıdaki şekilde ilanen tebliğine karar verilmiştir.





DAVACI VEKİLİNİN 23/06/2023 TARİHLİ DAVA DİLEKÇESİ:





Tarafların 23/01/2021 tarihinde evlendiklerini, bu evlilikten çocukları olmadığını,davalının kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını, davalının davacıyı aile konutunda davacının amcasının oğlu ile aldattığını, bu olay üzerine davalının ülkeden ayrılarak, kendi ülkesi olan Özbekistan'a gittiğini, bu sebeplerle TMK 'nın 166/1 gereğince evlilik birliğinintemelinde sarsılması sebebiyle tarafların

BOŞANMALARINA,





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Davacı müvekkil lehine 200.000,00 TL maddi, 200.000,00 TL manevi tazminata

HÜKMEDİLMESİNE,





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Yargılama giderleri ve vekalet ücretinindavalı tarafa yükletilmesine





MAHKEMEMİZCE HAZIRLANAN 03/07/2023 TARİHLİ TENSİP ZAPTI:





''1-Dava dilekçesinde HMK. m. 119/1'deki zorunlu unsurlarda eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından, dava dilekçesinin kabulüne,





2-Davanın Çekişmeli Boşanma davası olduğu anlaşılmakla yargılamanın

YAZILI YARGILAMA

usulüne göre yürütülmesine,





3-Davacı vekili olarak dilekçe ekinde sunulan vekaletname uyarınca Av. Mustafa SOYLU'nun duruşmaya kabulüne,





4-Davacı tarafa işbu tensip tutanağı eklenerek tebligat çıkarılmasına,





5-Dava dilekçesinin, dava dilekçesi ekinde sunulan davacı taraf delillerinin ve tensip tutanağının HMK. m. 122 gereğince davacının yatırdığı gider avansından kullanılarak davalı tarafa tebliğine, davalının esasa ilişkin cevap dilekçesi ve ekinde tüm delillerini HMK. m. 127, 128, 129 uyarınca dava dilekçesinin kendisine tebliğden itibaren

iki hafta kesin süre içerisinde

mahkememize ibraz etmesine, ibraz edilecek cevap dilekçesinde HMK. m. 129/1-a,b,c,ç,ğ'de belirtilen zorunlu unsurlarda eksiklik var ise, bu eksikliklerin giderilmesi için mahkememizce HMK. m. 130 gereğince davalıya tebligat çıkartılarak bir hafta kesin süre içerisinde eksikliği tamamlaması, bu süre zarfında eksikliğin giderilmemesi halinde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağına, cevap süresinin dolmasından sonra dosyanın incelenmek üzere mahkeme hakimine sunulmasına, ibraz halinde dilekçe ve eklerinin davacı tarafa tebliğ edilmesine,





6-Davacı tarafın cevap dilekçesini tebliğ almasına müteakip, HMK. m. 136 gereğince

iki hafta içinde

cevaba cevap dilekçesi verebileceğine, cevaba cevap dilekçesi verilmesi halinde masrafı gider avansından kullanılarak dilekçenin bir suretinin davalı tarafa tebliğ edilmesine, davalı tarafından cevaba cevap dilekçesini tebliğ almasına müteakip

iki hafta içinde

2. cevap dilekçesi vererek davacı tarafa tebliğ ettirebileceğine,





7-Davalı tarafa süre uzatım talebinde bulunması halinde taraflara çıkartılacak tebligat gideri olarak kullanılmak üzere 36,00TL gider avansı yatırması için iş bu tensip tutanağının kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta kesin süre verilmesine, gider avansının yatırılmaması halinde süre uzatım dilekçesi ile ilgili verilen kararın kendisine tebliğ edilmeyeceğinin ihtarına,





8-Davacının HMK. m. 121, davalının da HMK. m. 129/2 gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri ve diğer delilleri, bu belgelerin ve delillerin her birinin hangi maddi vakaının ispatı için sunulduğu da açıklanarak dilekçelerine ekleyerek vermelerine, başka yerlerden getirtilecek bilgi ve belgelere ilişkin olarak gerekli açıklamada bulunmalarına, davacının delillerinin celbi için dava açarken yatırdığı gider avansından karşılanmasına, davalının delil listesinde bildirdiği delil ve belgelerin celbi için cevap dilekçesi ve delil listesi verdiğinde

150,00-TL gider avansını mahkeme veznesine yatırması için iki hafta kesin süre verilmesine,

davalı tarafın delil ve belgelerinin celbi için yapılacak giderlerin bu gider avansından karşılanmasına,





9-Dilekçelerin tamamlanmasından veya yasal sürelerin dolmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verilmek üzere dosyanın HMK. m. 137 gereğince mahkeme hakimine sunulmasına,





10-Tarafların, dosyaya belge aslı sunması halinde dosyaya bir örneği konularak, belge aslının muhafazası için Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği uyarınca Yazı İşleri Müdürünce mahkeme kasasına konulmasına,





11-Dava dosyasının ön inceleme veya ön inceleme duruşmasına kadar geçecek süreçte dosyaya eklenen her dilekçe sonrasında, olmadığı takdirde davanın açılış tarihi esas alınarak en geç bir aylık veya gerekli görülen daha kısa süre aralığında düzenli olarak takibinin yapılmasına, dilekçelerin teatisi aşamasından sonra ön inceleme aşamasına geçilmesine,





12- Uyap sistemi entegrasyon ekranları SGK, Takbis, Araç, Gelir İdaresi birimlerinden davacı ve davalının gelirlerini ve mal varlığını gösterir çıktıların dosya arasına celbine,





13-Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının araştırılması yönünde ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına,





14-Davacıya ait nüfusa aile kayıt örneğinin UYAP sistemi üzerinden dosya arasına alınmasına,





15-Özbekistan Konsolosluğuna müzekkere yazılarak davalının adres ve kimlik bilgilerinin istenilmesine,





16-Akyazı Nüfus Müdürlüğünden tarafların evlilik işlemlerine dayanak kayıtların istenmesine,





17 Davacının adli yardım talebinin

REDDİNE,





18

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Davacı tarafa 179,90-TL başvurma harcı, 179,90-TL peşin harç ve 1.000,00-TL gider avansı yatırması için iki hafta kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içinde harcın yatırılmaması halinde Harçlar kanunu m. 15, 30 ve 32, HMK. m. 150 gereği dosyanın işlemden kaldırılacağının ve davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğinin, gider avansının tamamlanmaması halinde davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verileceğinin ihtarına,



