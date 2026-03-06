T.C. AKYURT(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/7 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Ankara İl, Akyurt İlçe, Balıkhisar Mahallesi, 1846 Ada, 24 Parsel, Taşınmazın batı kısmının Ankara-Çubuk Karayoluna cephesinin olduğu, yol ile parsel arasında yükseklik farkının bulunduğu, parselin kuzeybatı uç kısmından parsele girişin bulunduğu, konum olarak kuş uçumu 2,8 km kuzeyinde Esenboğa Havalimanı, 9 km kuzeydoğusunda Akyurt Kaymakamlığı, 10 km kuzeydoğusunda Akyurt Belediyesi'nin bulunduğu, tapu kaydına göre Arsa vasıflı 9.753,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın keşif günü yapılan gözlemlere göre taşınmazın üzerinde hububat anızının olduğu, üzerinde herhangi bir yapı ve ağacın bulunmadığı, taşınmazın ana yola cephesinin olduğu, yol ile parsel arasında yükseklik farkının olduğu, parselin kuzey batı uç kısmından parsele giriş çıkışın sağlanabildiği, taşınmazın dikdörtgen şeklinde geometrisinin olduğu, parselin çevresinde bulunan parsellerin arsa vasfında olduğu, komşu parsellerin üzerinde kısmen yapılaşmanın olduğu, belediye hizmetlerinden yararlanabileceği, ulaşımın özel ve toplu taşım araçları ile sağlanabileceği, taşınmazın her türlü yapılaşmaya uygun olduğu gözlemlenmiştir.





Dosya içerisinde mevcut 18/11/2025 tarihli bilirkişi raporundan; İmar durumuna yönelik olarak Akyurt Belediye Başkanlığı'nın cevabi yazısından; söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, kullanım amacı lojistik merkez alanı, emsal 1.00, yençok 20 kat olarak belirlendiği, nihai yükseklik için Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğünden görüş sorulması gerektiğinin belirtildiği, taşınmazın belediye sınırları içerisinde yer aldığı, taşınmazın herhangi bir yola /parka terkinin bulunmadığının bildirildiği anlaşılmıştır.





Adresi : Ankara İli Akyurt İlçesi Balıkhisar Mah.Akyurt / ANKARA





Yüzölçümü : 9.753 m2





İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında Kullanım amacı: Lojistik Merkez Alanı, Emsal 1.00, Yençok: 20 kat olarak belirtilmiş, Nihai Yükseklik İçin Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü'nden görüş sorulması gerekmektedir.





Kıymeti : 218.040.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: İrtifak (Bu parsel alehine 986 parsel lehine 516 m2 lik alanda geçiş için irtifak hakkı



