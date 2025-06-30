Giriş Tarihi: 30.06.2025 00:01
T.C. ALANYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ALANYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2024/39 Esas
KARAR NO
:
2025/9
Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f-son maddesi gereğince 4 YIL 6 AY HAPİS, 240000 TL ADLİ PARA, cezası ile cezalandırılan Ramazan ve Sabriye oğlu, 05/05/1987 doğumlu, AHMET ZURNACI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
Basın No:ILN02249575
ilangovtr