T.C. ALANYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO

:

2024/39 Esas





KARAR NO

:

2025/9





Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/01/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f-son maddesi gereğince 4 YIL 6 AY HAPİS, 240000 TL ADLİ PARA, cezası ile cezalandırılan Ramazan ve Sabriye oğlu, 05/05/1987 doğumlu, AHMET ZURNACI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



