Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO
:
2025/30 Esas
KARAR NO
:
2025/369
Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2.hmaddesi gereğince 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Wolfgang ve Irmgard kızı, 1964 Alman D.lu SABİNE WALDER, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, 2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.06.2025
Basın No:ILN02245066
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