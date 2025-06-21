T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N





DOSYA NO

:

2025/30 Esas





KARAR NO

:

2025/369





Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/05/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2.hmaddesi gereğince 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Wolfgang ve Irmgard kızı, 1964 Alman D.lu SABİNE WALDER, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



