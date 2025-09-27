T.C. ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN





DOSYA NO

:

2025/447 Esas





Alanya C.Başsavcılığının 28/07/2025 tarihli ve 2025/5341-968 sayılı iddianamesi ile şüpheli Murat ve Müzeyyen oğlu, 03/03/1973 doğumlu, Tuncay AKCELEP hakkında müşteki Mustafa MOTOR'a yönelik olarak Görevi Kötüye Kullanmak suçundan Mahkememize kamu davası açılmış ancak şüpheliye tüm aramalara rağmen iddianame tebliğ edilememiş ve şüphelinin adresi de tespit edilemediğinden;





1-Sanığa iddianameye karşı savunmada bulunacaksa, savunmasını 10 günlük yasal süre içinde mahkememize bildirmesi için 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 59/3 ve 5271 sayılı CMK'nin 176 ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddeleri gereğince işbu yazının İLANEN TEBLİĞİNE,



