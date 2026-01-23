T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2023/262 Esas





DAVACI:

LEYLA YILDIZ-4045****724 -





VEKİLİ:

Av. MURAT CAN - Küçükhasbahçe Mah. Keykubat Bulv. 115/1 Alanya





DAVALI :

MEHMET ÖZCAN - Emin oğlu, 1330 doğ.





Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;





Alanya ilçesi Mahmutlar beldesi Cumhuriyet mah. 135 ada 1 parsel A blok 9 nolu (Yeni 422 ada 5 parsel) sayılı taşınmaz maliki Emin oğlu, 1330 doğumlu Mehmet Özcan 'a tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle, Davalı S.S. Taşkent konut yapı kooperatif şirketi ile davalı arsa sahipleri arasında10/05/1998 tarihinde Alanya 2. Noterliğinde 10809 yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı, davalı kooperatifin inşaatı bitirmiş ve arsa sahiplerine teslim ettiğini, ancak arsa sahipleri kooperatifin hak ettiği bağımsız bölümlerin tapusunu kooperatife henüz vermediği, davalı kooperatifin 05/08/1997 tarih ve 39 sayılı kararı ile davacının üyeliğini ve peşin ödeme ile anahtar teslim daire talebini kabul etmiş, davalı kooperatif müvekkile 16/09/2004 tarihli ve 10 nolu kooperatif yönetim kurulu kararı ile 19/09/1997- 01/04/1998 tarihleri arasında ve üyelik vecibelerinin bir kısmına karşılık olmak üzere eski TL olarak 1.800,00 TL peşin alınmış, arsa payı dahil anahtar teslimi bir dairenin hesap ve tahakkuk teslim bedeli olan 6.000 TL aynı gün kooperatif hesabına yatırılmakla vekil edenin başkaca borcu kalmayıp satış bedeli tamamen alınarak dairenin en geç 2005 yılı Nisan ayı sonuna kadar anahtar teslim tapusunu vaat ettiği, davacının 02/07/2009 tarihinde anahtarın teslimi ve tapunun devri için noterden ihtarname gönderdiği, bunun üzerine A Blok 9 nolu daire 06/07/2009 tarihinde 132 sıra nolu karar ile davacıya teslim edildiğini, ancak bu güne kadar davalı kooperatifin davacıya dairenin tapusunu vermemiş hatta arsa sahiplerinden hak ettiği tapuyu da alamadığından davalı arsa sahipleri adına kayıtlı olan taşınmazın tapusunun iptali ile kooperatif adına tesciline, kooperatif adına yapılan tescilin de davacı ile aralarındaki sözleşmeye istinaden iptali ile Alanya ilçesi, Mahmutlar Cumhuriyet Mah. Örenardı mevkii 422 ada 5 parsel A Blok 3. Kat 9 nolu bağımsız bölüm tapu kaydının müvekkil adına tescilini talep ve dava etmiştir.



