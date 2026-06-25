Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:01
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN
T.C. ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN
İ L A N
ESAS NO:
2025/217 Esas
Davacı MERYEM ER tarafından Davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili davasında, Dava Konusu Antalya ili Alanya ilçesi Alara Mah. 116 ada 13 parsel ve yine Alara Mahallesi 181 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ay içerisinde mahkememizin 2025/217 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 04.06.2026
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Basın No: ILN02494749