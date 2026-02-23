Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C. ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN
İ L A N
ESAS NO:
2026/313 Esas
Davacı FATMA ÇOMAK tarafından HAZİNE ve ark. aleyhine mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescil davasında; Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ay içerisinde mahkememizin 2025/282 Esas Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 22.05.2025
ALANYA TÜRKLER MAHALLESİ(1.562,460 m2 lik alan )
DOĞUSU : 198 ada 2 ve 3 PARSEL
BATISI: KAPAKLITAŞ ORMAN SINIRI
KUZEYİ : 198 ADA 1 PARSEL
GÜNEYİ : KAPAKLITAŞ ORMAN SINIRI
