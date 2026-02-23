T.C. ALANYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN

Davacı FATMA ÇOMAK tarafından HAZİNE ve ark. aleyhine mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescil davasında; Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ay içerisinde mahkememizin 2025/282 Esas Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 22.05.2025





ALANYA TÜRKLER MAHALLESİ(1.562,460 m2 lik alan )





DOĞUSU : 198 ada 2 ve 3 PARSEL





BATISI: KAPAKLITAŞ ORMAN SINIRI





KUZEYİ : 198 ADA 1 PARSEL



