T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
ESAS NO
:
2025/7 Esas
MİRASÇILAR: 1-CENNET CEREN CAN - 45424622728 -MARİE-JUCHACZ STR.58 MZ.-KASTEL 55252 9893 ALMANYA 2- GÜLİSTAN CAN -15159033366 - MANNSTAEDT STRABE 5 WİESBADEN 651873-HABİB TOLGA CAN - 45421622882 - MARİE-JUCHACZ-STR 58, MAİNZ-KASTEL 55252 9893 ALMANYA
Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat iade gelmiş ve tebligat yapılamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 12/12/2025 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır olmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Müteveffa CENNET CAN tarafından düzenlettirilen 01/07/2011tarih 10458 yevmiye sayılı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği, hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.
