T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

MİRASÇILAR: 1-CENNET CEREN CAN - 45424622728 -MARİE-JUCHACZ STR.58 MZ.-KASTEL 55252 9893 ALMANYA 2- GÜLİSTAN CAN -15159033366 - MANNSTAEDT STRABE 5 WİESBADEN 651873-HABİB TOLGA CAN - 45421622882 - MARİE-JUCHACZ-STR 58, MAİNZ-KASTEL 55252 9893 ALMANYA





Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat iade gelmiş ve tebligat yapılamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



