Giriş Tarihi: 28.02.2026 00:01
T.C. ALİAĞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.20282821-2024/19-Ceza Dava Dosyası 24.02.2026
İLAN
SANIK
:
ESSAM ALMANNNA
, Mhd Bashir ve Hanaa oğlu, 13/06/1998 ALEPPO doğumlu, Kervansaray Otel Basmane Konak/ İZMİR adresinde oturur.
SUÇ
:
İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma
SUÇ TARİHİ / SAATİ
:
04/06/2017
SUÇ YERİ
:
İZMİR/ALİAĞA
KARAR TARİHİ
:
13/02/2026
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçunda yapılan yargılama sonucunda düşme kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/1. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi olduğu iki haftalık süre içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 4. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.
