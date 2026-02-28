T.C. ALİAĞA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20282821-2024/19-Ceza Dava Dosyası 24.02.2026





İLAN









SANIK

:

ESSAM ALMANNNA

, Mhd Bashir ve Hanaa oğlu, 13/06/1998 ALEPPO doğumlu, Kervansaray Otel Basmane Konak/ İZMİR adresinde oturur.





SUÇ

:

İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma





SUÇ TARİHİ / SAATİ

:

04/06/2017





SUÇ YERİ

:

İZMİR/ALİAĞA





KARAR TARİHİ

:

13/02/2026



