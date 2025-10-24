T.C. ANAMUR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DAVALI

: GÖKHAN ŞİMŞEK -Merkez Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:325 Bozyazı/ MERSİN





Davacılar Türkan İzmirli, Senem Ulutaş, Hasan Ulutaş, Esme Uysal, Cemil Ulutaş ve Ali Ulutaş tarafından aleyhinize açılan Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Çubukkoyağı Köyü, 598 Ada 24 Parsel Sayılı taşınmaz ile ilgili Muhtesat aidiyetinin tespiti davası açılmış olup mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve sonradan tespit edilen yurt içi ve yurt dışına adreslerinize gönderilen tebligatların bila iade edildiği gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır. Yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma Günü:

25/12/2025 saat: 09:10 'da