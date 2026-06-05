Giriş Tarihi: 05.06.2026 00:01
T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO :
2025/552 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Emirler Mahallesi 129 ada 81 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/552 esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
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Basın No: ILN02480950