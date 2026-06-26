Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:01
T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/541 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen
Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Gökgedik Mahallesi 107 ada 192 parsel
sayılı taşınmazın davacı idare EPDK tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/541 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
13.01.2026
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Basın No: ILN02495761