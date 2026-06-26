T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/541 Esas









KAMULAŞTIRMA İLANI





Davaya konu edilen

Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Gökgedik Mahallesi 107 ada 192 parsel

sayılı taşınmazın davacı idare EPDK tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/541 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.