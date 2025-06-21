T.C. ANKARA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 15/04/2025 tarih 2024/806Esas ve 2025/266 karar sayılı ilamı ile Erol ve Naciye oğlu, 12/07/1979 Mersin doğumlu, sanık İHSAN HANÇEROĞLU hakkında; Defter ve Belge İbraz Gizleme suçundan cezalandırılmasına karar verilip, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2 maddesi gereğince 9 ay hapis cezası verildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen sanığın adresi tespit edilemediğinden ve adresinin meçhul kalmasından dolayı ilgili mahkeme kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu itibarla, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.