T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 2023/588 Esas 2025/235 karar sayılı 23/06/2025 tarihli ilamı ile sanık Özge KÖKLÜ 'nün 213 Sayılı VUK. 359/a-2, 359/4, 5237 Sayılı TCK 62/1, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddesi uyarınca 4.500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 213 Sayılı VUK. 359/b , 359/4 5237 Sayılı TCK 43/1, 62/1, 53. maddeleri gereğince 3 Yıl 7 Ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan Kuruma verilmesine , 10.520,00 TL Yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına karar verilmiş olup, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Yaşar Nadi ve Nuran kızı , 09/08/1988 doğumlu, Ankara /Altındağ /Kale mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık ÖZGE KÖKLÜ'ye tebliğ edilmemiştir.





1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



