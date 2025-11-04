Giriş Tarihi: 04.11.2025 00:01
T.C. ANKARA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO:
2023/588 Esas
KARAR NO:
2025/235
213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 2023/588 Esas 2025/235 karar sayılı 23/06/2025 tarihli ilamı ile sanık Özge KÖKLÜ 'nün 213 Sayılı VUK. 359/a-2, 359/4, 5237 Sayılı TCK 62/1, 50/1-a, 52/2, 52/4 maddesi uyarınca 4.500,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 213 Sayılı VUK. 359/b , 359/4 5237 Sayılı TCK 43/1, 62/1, 53. maddeleri gereğince 3 Yıl 7 Ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan Kuruma verilmesine , 10.520,00 TL Yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına karar verilmiş olup, mahkememiz kararı tüm aramalara rağmen bulunamayan Yaşar Nadi ve Nuran kızı , 09/08/1988 doğumlu, Ankara /Altındağ /Kale mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık ÖZGE KÖKLÜ'ye tebliğ edilmemiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da Cezaevinde olması halinde bulunduğu ceza infaz kurumu vasıtasıyla dilekçe göndermek suretiyle beraat kararları yönünden Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 31/10/2025
