Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı
: 2024/220 Esas
Tasfiye Halinde S.S. İncekum Konut Yapı Kooperatifine ait Ankara ili Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi 44761 ada 2 parsel 12700/47710 hisse 127 m²nin bilirkişi marifetiyle 1.397.000,00TL olarak belirlendiğini , ilan tarihinden 5 gün içerisinde 2024/220 esas sayılı dosyada kapalı zarf teklif usulüne göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Basın No:ILN02243482
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