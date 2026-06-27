T.C. ANKARA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR

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1- ÖMER FARUK KURTULUŞ





Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;





Davalı Ömer Faruk Kurtuluş'un tespit edilen adreslerine tebligatlar yapılamamış ve yeni adresi tespit edilemediği için dava dilekçesinin gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiştir





Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili olan bakanlık ile davalı Ömer Faruk Kurtuluş arasında 15.10.2026 tarihinde Çanakkale Merkez Spor Salonu yapım İşi'ne ait bir sözleşme imzalandığını, işin bitim tarihinin uzatmalarla birlikte 30.11.2020 olarak belirlendiğini, ancak süreç içerisinde yapılan denetlemelerde davalı yüklenicinin iş programının çok gerisinde kaldığını, sahada gerekli çalışmayı yürütmediğini ve yapılan uyarılar ile noter ihtarına rağmen inşaat sahasında herhangi bir faaliyet göstermediğinin tespit edildiğini, bu gerekçelerle sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle sözleşme 21/09/2020 tarihi itibari ile birlikte müvekkili bakanlık tarafından feshedildiğini, fesih sonrası müvekkili idarece yapılan hesaplamalar neticesinde 4.456.432,49 TL tutarında menfi zarara uğradığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla bu zararın sözleşme fesih tarihi olan 21.09.2020 itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalılardan tahsiline ve müvekkili olan idareye ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.





Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı " Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verilmesi gerektiği, süresi içinde cevap verilmediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar edilmiş sayılacağı HMK'nın 122.ve 128.maddesi uyarınca, elinde bulunan belgelerin aslını yada onaylı örneğini mahkemeye göndermesi, başka yerden getirtilen belge için açıklama yapması, yapmadığı takdirde delil ibraz etmekten vazgeçmiş sayılacağı HMK.121 vd.maddeleri uyarınca "

davalı Ömer Faruk Kurtuluş'a