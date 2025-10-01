T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , KUDRET ÖZBOLAT ile Davalılar , ERDEM ÖZDEMİR, ERGİN ÖZDEMİR, MEHMET SIRRI ÖZDEMİR, SELÇUK ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

ADRESİ MEÇHUL DAVALI:

Mehmet Sırrı ÖZDEMİR





Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun-1 Mah. 16422 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmazın mümkün ise aynen paylaştırılması, bu mümkün olmaz ise satılması suretiyle ortaklığın giderilmesine, satım bedellerinin tapu kayıtları uyarınca hisse payları oranında paydaşlara ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;





Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davanın ortaklığın giderilmesi talebinden ibaret olduğu, HMK 320/4. maddesinin; "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır." hükmü uyarınca davacı vekilinin ikinci kez dosyayı takipsiz bıraktığı anlaşılmakla davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.





HÜKÜM:





1-Dosya ikinci kez takipsiz bırakıldığından HMK 320/4. maddesi uyarınca davanın

AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,





2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60 TL karar harcından peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 157,75 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,





3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,





4-Yatırılan gider avansının varsa harcanmayan kısmının karar kesinleştikten sonra ilgili tarafa

İADESİNE,



