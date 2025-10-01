Giriş Tarihi: 01.10.2025 00:01
T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı:
2023/2231 Esas
Davacı , KUDRET ÖZBOLAT ile Davalılar , ERDEM ÖZDEMİR, ERGİN ÖZDEMİR, MEHMET SIRRI ÖZDEMİR, SELÇUK ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
ADRESİ MEÇHUL DAVALI:
Mehmet Sırrı ÖZDEMİR
Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu dava dilekçesinde; Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun-1 Mah. 16422 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmazın mümkün ise aynen paylaştırılması, bu mümkün olmaz ise satılması suretiyle ortaklığın giderilmesine, satım bedellerinin tapu kayıtları uyarınca hisse payları oranında paydaşlara ödenmesine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davanın ortaklığın giderilmesi talebinden ibaret olduğu, HMK 320/4. maddesinin; "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır." hükmü uyarınca davacı vekilinin ikinci kez dosyayı takipsiz bıraktığı anlaşılmakla davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-Dosya ikinci kez takipsiz bırakıldığından HMK 320/4. maddesi uyarınca davanın
AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60 TL karar harcından peşin alınan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 157,75 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4-Yatırılan gider avansının varsa harcanmayan kısmının karar kesinleştikten sonra ilgili tarafa
İADESİNE,
Dair, tarafların yokluğundan, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, bu kararın iş bu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hususu ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02302615