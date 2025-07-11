Giriş Tarihi: 11.07.2025 00:01
T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2023/918 Esas
DAVALI
:
ADA ÖZTEKİN - 11011165916
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü:
24/11/2025
günü saat:
11:45'e
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Dava Dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22/05/2025
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Basın No: ILN02257082