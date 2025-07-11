T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI

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ADA ÖZTEKİN - 11011165916





Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Duruşma Günü:

24/11/2025

günü saat:

11:45'e